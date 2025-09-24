Зеленский: Международные организации слабы и неспособны положить конец кровопролитию

Международные организации неспособны положить конец кровопролитию, они слабы – тому свидетельство многочисленные конфликты, продолжающиеся в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи.

"Возьмем, к примеру, Судан, Палестину, Сомали. На протяжении многих десятилетий в ООН мы слышим лишь заявления. То, что происходит в Газе, Сирии, все это напоминает нам о том, что очень сложно выйти из данной ситуации", - сказал Зеленский.

По его словам, только единство и прочные союзы, а также военная поддержка со стороны партнеров могут сегодня обеспечить безопасность Украины и помочь достичь поставленных целей.

"Если страна стремится к миру, она должна наращивать свой военный потенциал. Как бы это не звучало, такова реальность. Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей, которые готовы встать на стражу международного права. И даже это не срабатывает на практике, если у вас нет оружия. Это звучит чудовищно, но без этого все было бы гораздо более плачевно", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ни один украинец не выбрал жить в такой реальности, приоритетом была свобода и независимость. "Именно по этой причине мы вкладываемся в оборону. Для многих стран нет иной альтернативы", - сказал он.

Украинский лидер также заявил, что именно Россия противится договоренностям о прекращения огня, в результате чего люди продолжают погибать.