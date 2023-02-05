Зеленский лишил гражданства пятерых бывших чиновников времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Как передает Report, об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

В частности, глава государства лишил украинского гражданства бывшего главу Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, бывшего главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева, экс-министра образования Дмитрия Табачника и экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якеменко.

Также украинского гражданства лишили депутата Харьковского областного совета Никиту Шенцева и депутата Одесского городского совета Виктора Баранского.

Еще гражданство потеряли Александр Горбылев, Богдан Клюев и Виталий Слаба.