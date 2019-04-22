ЦИК Украины: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки половины бюллетеней - ОБНОВЛЕНО 2

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73.00% голосов.

Как передаёт Report, соответствующие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины после обработки 49.57% протоколов.

Согласно данным ЦИК, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24.65% избирателей.

Отметим, что 2.33% бюллетеней признаны недействительными.

*** 02:47

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего главу государства Петра Порошенко после обработки 31.39% бюллетеней.

Как передаёт Report, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Согласно информации ЦИК, Зеленский набирает 73.16% голосов, а Порошенко - 24.50%.

*** 01:51

Согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, после обработки 17.53% бюллетеней на выборах нового президента страны продолжает лидировать Владимир Зеленский.

Как передаёт Report со ссылкой на данные ЦИК, разрыв между ним и Петром Порошенко несколько возрос.

Так, Зеленский сейчас набирает 73.31%, в то время как Порошенко - 24.35%.

После обработки 1,61% протоколов у кандидатов было 70,94% и 26,71% соответственно.

Напомним, в это воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов.