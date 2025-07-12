Зеленский: Конференция в Риме продемонстрировала высокий уровень поддержки Украины

В ходе Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме URC2025 был достигнут ряд важных договоренностей.

В ходе Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме URC2025 был достигнут ряд важных договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, участники конференции достигли соглашений по усилению ПВО, дополнительных инвестиций в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков в Украине и усилении давления на Россию.

"Конференция, посвященная восстановлению Украины, стала одновременно площадкой для защиты нашего государства, укрепления Сил обороны Украины и развития производства оружия. Высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир", - написал Зеленский в телеграмм-канале.