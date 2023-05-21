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Зеленский: Когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира

Зеленский: Когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира Передача Украине американских истребителей F-16 станет историческим моментом для Европы и мира. Это определит глобальную архитектуру безопасности.
Другие страны
21 мая 2023 г. 11:17
Зеленский: Когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира

Передача Украине американских истребителей F-16 станет историческим моментом для Европы и мира. Это определит глобальную архитектуру безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сессии саммита G7.

"Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами. По словам президента, Украина выходит на "путь устранения разрыва в возможностях".

Он поблагодарил партнеров за предоставленные системы противовоздушной обороны, а именно Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, Samp-T. Зеленский отметил, что они не только дают защиту, но и создают глобальный бренд безопасности для демократии.

"Я благодарен и за решение о тренировке наших пилотов на современных истребителях", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski F-16-ların Ukrayna səmasında görsənəcəyi günün dünya üçün tarixi bir an olacağını bildirib

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