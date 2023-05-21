Зеленский: Когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира

Зеленский: Когда F-16 появится в нашем небе, это будет исторический момент для мира

Передача Украине американских истребителей F-16 станет историческим моментом для Европы и мира. Это определит глобальную архитектуру безопасности.

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Передача Украине американских истребителей F-16 станет историческим моментом для Европы и мира. Это определит глобальную архитектуру безопасности. Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на сессии саммита G7. "Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - сказал глава государства. Зеленский добавил, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами. По словам президента, Украина выходит на "путь устранения разрыва в возможностях". Он поблагодарил партнеров за предоставленные системы противовоздушной обороны, а именно Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, Samp-T. Зеленский отметил, что они не только дают защиту, но и создают глобальный бренд безопасности для демократии. "Я благодарен и за решение о тренировке наших пилотов на современных истребителях", - подчеркнул президент. Подпишитесь на наш Telegram канал