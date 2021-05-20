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Зеленский: Кличко очень неправильно публично себя ведет

Зеленский: Кличко очень неправильно публично себя ведет Президент Украины Владимир Зеленский относится к мэру Киева Виталию Кличко с большим уважением, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, чего Кличко от него хочет
Другие страны
20 мая 2021 г. 23:40
Зеленский: Кличко очень неправильно публично себя ведет

Президент Украины Владимир Зеленский относится к мэру Киева Виталию Кличко с большим уважением, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет".

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

На пресс-конференции был задан вопрос: "Что вам сделал Виталий Кличко?". Журналистка отметила, что мэр Киева жалуется на давление, и уточнила, рассматривает ли его Зеленский как конкурента и намерен ли в ближайшее времени менять главу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Виталий Кличко мне ничего не сделал. Это хорошо или плохо, я не знаю. Меня ничто не связывает с господином мэром, кроме одного – так и есть, это моя вертикаль, глава КГГА находится в вертикали президента. И хочет он того или не хочет, так и есть", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что не хочет говорить ничего плохого про Кличко, и в целом относится с большим уважением к нему самому и всем его победам до того, как он стал главой города.

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