Зеленский: Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства

Украина проводит испытания четырех видов ракет собственного производства.
Как передает Report, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".
Политик не привел подробностей об этих испытаниях. При этом он признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у страны пока нет значительных результатов.
Ранее директор украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщил, что страна собирается начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты в середине следующего года. По его словам, пока были только летные испытания, но результаты есть. В конце августа Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты своего производства.
Примечательно, что если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ВСУ.