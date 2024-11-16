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Зеленский: Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства

Зеленский: Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства Украина проводит испытания четырех видов ракет собственного производства.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 21:12
Зеленский: Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства

Украина проводит испытания четырех видов ракет собственного производства.

Как передает Report, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".

Политик не привел подробностей об этих испытаниях. При этом он признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у страны пока нет значительных результатов.

Ранее директор украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщил, что страна собирается начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты в середине следующего года. По его словам, пока были только летные испытания, но результаты есть. В конце августа Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты своего производства.

Примечательно, что если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ВСУ.

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