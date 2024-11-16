Зеленский: Киев уже испытывает четыре вида ракет собственного производства

Украина проводит испытания четырех видов ракет собственного производства.

Украина проводит испытания четырех видов ракет собственного производства.

Как передает Report, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".

Политик не привел подробностей об этих испытаниях. При этом он признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы у страны пока нет значительных результатов.

Ранее директор украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров сообщил, что страна собирается начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты в середине следующего года. По его словам, пока были только летные испытания, но результаты есть. В конце августа Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты своего производства.

Примечательно, что если Украина сможет в ближайшее время организовать серийное производство оперативно-тактических комплексов с дальностью стрельбы в 700 км, то это существенно усилит боевые и оперативные возможности ВСУ.