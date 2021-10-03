Зеленский: Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказал он на брифинге.

"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров - мы все будем этим заниматься", - отметил Зеленский.

Ранее, премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.