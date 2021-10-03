О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зеленский: Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили в Украину

Зеленский: Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили в Украину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Другие страны
3 октября 2021 г. 12:47
Зеленский: Киев будет заниматься вопросом возвращения Саакашвили в Украину
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сказал он на брифинге.

"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров - мы все будем этим заниматься", - отметил Зеленский.

Ранее, премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Saakaşvilinin müdafiəsinə qalxıb

Самое важное

Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57
Президент: Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому
Президент: "Я в любой момент готов к переговорам с Пашиняном, когда он будет готов к этому"
2 октября 2021 г. 13:31
Президент Азербайджана: Говорить о статусе уже не существующего «образования» неуместно
Президент Азербайджана: Говорить о статусе уже не существующего «образования» неуместно
2 октября 2021 г. 12:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому агентству EFE
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому агентству EFE
2 октября 2021 г. 12:15
СГБ: Арестован работавший на спецслужбы Армении гражданин Азербайджана
СГБ: Арестован работавший на спецслужбы Армении гражданин Азербайджана
2 октября 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi