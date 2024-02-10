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Зеленский изменил состав Ставки и Совбеза Украины

Зеленский изменил состав Ставки и Совбеза Украины Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 10:48
Зеленский изменил состав Ставки и Совбеза Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Также он вывел из состава Ставки Валерия Залужного.

Другим указом Зеленский ввел Сырского в состав Совета нацбезопасности и обороны. В то же время был выведен из состава СНБО Валерий Залужный и бывший министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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