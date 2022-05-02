Зеленский: Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тысяч человек

Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тыс человек.

Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тыс человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в конце 67-го дня войны.

"Организация гуманитарных коридоров - один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложный. Но, как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тыс человек из районов боевых действий", - сообщил Зеленский.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил он.

Ранее Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.