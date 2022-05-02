Зеленский: Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тысяч человек

Из районов боевых действий уже удалось спасти более 350 тыс человек.
"Организация гуманитарных коридоров - один из элементов переговорного процесса, который продолжается. Он очень сложный. Но, как бы сложно ни было, удалось спасти более 350 тыс человек из районов боевых действий", - сообщил Зеленский.
"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье", - отметил он.
Ранее Зеленский сообщил, что в Мариуполе с завода "Азовсталь" около 100 человек направляются на контролируемую Украиной территорию.