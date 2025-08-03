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Зеленский: Идет подготовка к обмену с РФ 1200 пленными с каждой стороны

Зеленский: Идет подготовка к обмену с РФ 1200 пленными с каждой стороны Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем его Офиса Андреем Ермаком выполнение договоренностей с российской стороной по итогам переговоров в Стамбуле и подготовку новой встречи.
Другие страны
3 августа 2025 г. 15:18
Зеленский: Идет подготовка к обмену с РФ 1200 пленными с каждой стороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и руководителем его Офиса Андреем Ермаком выполнение договоренностей с российской стороной по итогам переговоров в Стамбуле и подготовку новой встречи.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1 200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", - говорится в публикации.

По словам украинского лидера, Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми дипломатическими партнерами, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были вывезены в Россию.

Также на встрече были обсуждены развитие украинской ПВО и дальнобойные удары по российской логистике.

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