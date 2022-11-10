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Зеленский и Трюдо обсудили зерновую сделку и военную помощь

Зеленский и Трюдо обсудили зерновую сделку и военную помощь Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону зерновую сделку и расширение военной помощи Киеву.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 22:11
Зеленский и Трюдо обсудили зерновую сделку и военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону зерновую сделку и расширение военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер.

"Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения", - написал Зеленский.

Это уже второй за день разговор Зеленского с западными лидерами, ранее он поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым также обсуждал зерновую сделку. Москва неоднократно обращала внимание, что власти Украины не самостоятельны, а центры принятия решений находятся на Западе.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Trüdo taxıl müqaviləsinin uzadılmasını müzakirə ediblər

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