Зеленский и Трюдо обсудили зерновую сделку и военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону зерновую сделку и расширение военной помощи Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону зерновую сделку и расширение военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер.

"Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения", - написал Зеленский.

Это уже второй за день разговор Зеленского с западными лидерами, ранее он поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым также обсуждал зерновую сделку. Москва неоднократно обращала внимание, что власти Украины не самостоятельны, а центры принятия решений находятся на Западе.