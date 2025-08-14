Зеленский и Стармер оценили предстоящие переговоры Трампа с Путиным как возможность прогресса по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский рассмотрели предстоящие переговоры Трампа с Путиным как шанс для прогресса в украинском урегулировании.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.

"Они обсудили предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Аляске, подчеркнув, что они могут стать шансом для прогресса, если Путин предпримет конкретные шаги для демонстрации серьезности своих мирных намерений", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили итоги вчерашних переговоров и отметили сильное единство и решимость добиться справедливого и долговременного мира в Украине. Они также договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни.