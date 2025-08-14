О нас

Зеленский и Стармер оценили предстоящие переговоры Трампа с Путиным как возможность прогресса по Украине

Другие страны
14 августа 2025 г. 16:27
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский рассмотрели предстоящие переговоры Трампа с Путиным как шанс для прогресса в украинском урегулировании.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.

"Они обсудили предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Аляске, подчеркнув, что они могут стать шансом для прогресса, если Путин предпримет конкретные шаги для демонстрации серьезности своих мирных намерений", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили итоги вчерашних переговоров и отметили сильное единство и решимость добиться справедливого и долговременного мира в Украине. Они также договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни.

Версия на английском языке Zelenskyy, Starmer view upcoming Trump–Putin talks as opportunity for progress on Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Starmer Trampla Putin arasında aparılacaq danışıqları irəliləyiş üçün fürsət hesab edir

