14 августа 2025 г. 14:42
Зеленский и Стармер промолчали на вопросы журналистов о встрече Трампа и Путина

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский не стали отвечать на вопросы журналистов о предстоящих переговорах президентов США и России на Аляске.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Агентство отмечает, что Зеленский покинул Даунинг-стрит, 10 сразу после недолгих переговоров с британским премьер-министром.

У входа в резиденцию лидеров ожидали журналисты, которые задали им несколько вопросов о завтрашнем саммите Путина и Трампа на Аляске. Однако ни Стармер, ни Зеленский не стали комментировать вопрос.

Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоится 15 августа. Встреча пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

