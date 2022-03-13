Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает на пресс-службу израильского премьера.

Беседа Зеленского и Бенета продолжалась более часа. Основной темой стало обсуждение способов прекращения боевых действий в Украине. Кроме того, разговор был посвящен усилиям, которые предпринимает в этом вопросе Израиль.