О нас
Аудио новости

Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине

Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.
Другие страны
13 марта 2022 г. 02:25
Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает на пресс-службу израильского премьера.

Беседа Зеленского и Бенета продолжалась более часа. Основной темой стало обсуждение способов прекращения боевых действий в Украине. Кроме того, разговор был посвящен усилиям, которые предпринимает в этом вопросе Израиль.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski və İsrailin Baş naziri Ukraynada müharibəyə son qoymağı müzakirə ediblər

Самое важное

Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
Хикмет Гаджиев прокомментировал обстрелы со стороны армянских боевиков
11 марта 2022 г. 21:37
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
Помощник президента: Ожидаем ответа от Армении по Зангезурскому коридору
11 марта 2022 г. 21:29
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится
11 марта 2022 г. 20:28
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
Замминистра: Мы готовы начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий
11 марта 2022 г. 19:39
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
Халаф Халафов: Эвакуация граждан Азербайджана из Украины продолжается
11 марта 2022 г. 19:25
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
Гаджиев: Президенты Азербайджана и Турции используют все возможности для прекращения войны в Украине
11 марта 2022 г. 18:16
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi