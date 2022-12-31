Зеленский и Нетаньяху провели телефонный разговор

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность.

31 декабря президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил нового премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины в Telegram.

"Лично поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество наших государств", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что в ходе разговора они обсудили сотрудничество в сфере безопасности и дальнейшее взаимодействие на международных площадках.

"Затронули реализацию украинской формулы мира", - добавил украинский президент.