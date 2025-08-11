Зеленский и Моди проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

О нас

Другие страны
11 августа 2025 г. 17:22
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре проведут личную встречу на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в соцсети X по итогам телефонного разговора с главой индийского правительства.

"Мы договорились провести личную встречу в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН и проработать вопрос об организации взаимных визитов", - написал украинский лидер.

По словам Зеленского, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и общую дипломатическую ситуацию вокруг российско-украинского конфликта.

