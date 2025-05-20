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Зеленский и Мерц подчеркнули важность координации шагов и сохранения единства

Зеленский и Мерц подчеркнули важность координации шагов и сохранения единства Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили позицию президента США Дональда Трампа и европейских лидеров относительно путей достижения мира.
Другие страны
20 мая 2025 г. 18:58
Зеленский и Мерц подчеркнули важность координации шагов и сохранения единства

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили позицию президента США Дональда Трампа и европейских лидеров относительно путей достижения мира.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Важный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Поблагодарил за сильную и конструктивную позицию по поддержке Украины. Обсудили наш вчерашний разговор с президентом Трампом, а также сегодняшние разговоры с европейскими лидерами", - сообщил Зеленский.

По итогам разговора он подчеркнул: "Максимально координируем все наши контакты и шаги. Очень важно сохранять единство между всеми партнерами и искать решения, которые действительно могут закончить эту войну справедливым миром".

По его словам, стороны также говорили о восстановлении Украины после завершения войны. "Мы должны уже сейчас думать об этом и иметь четкий план, который поможет приблизить настоящий мир сейчас и поддержать потом. Будем работать вместе, чтобы все реализовать. Спасибо за поддержку!" - добавил президент Украины.

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Версия на азербайджанском языке Merts: Biz artıq indidən Ukraynanın bərpası barədə düşünməliyik

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