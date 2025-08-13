О нас

Зеленский и Мерц обсудили укрепление украинской ПВО системами Patriot

Зеленский и Мерц обсудили укрепление украинской ПВО системами Patriot Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил укрепление украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot.
Другие страны
13 августа 2025 г. 21:07
Зеленский и Мерц обсудили укрепление украинской ПВО системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил укрепление украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram канале.

"Важная и содержательная встреча с канцлером Фридрихом Мерцом. Говорили о наших недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, надежных гарантиях безопасности", - сообщил он.

Украинский лидер поблагодарил канцлера за организацию совместной онлайн-конференции между президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Merts Ukrayna HHM-inin “Patriot”larla gücləndirilməsini müzakirə edib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi