Зеленский и Мерц обсудили укрепление украинской ПВО системами Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем обсудил укрепление украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram канале.

"Важная и содержательная встреча с канцлером Фридрихом Мерцом. Говорили о наших недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, надежных гарантиях безопасности", - сообщил он.

Украинский лидер поблагодарил канцлера за организацию совместной онлайн-конференции между президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран.