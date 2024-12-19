Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении в Украине иностранных войск.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении в Украине иностранных войск.

Как передает Report , об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале после встречи в Брюсселе с Макроном.

"Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии в Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира", - отметил Зеленский.

Он назвал встречу тет-а-тет продуктивной и заявил Макрону, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Он также сообщил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады.

"Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад", - написал он.