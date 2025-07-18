Зеленский и Макрон обсудили поставки ракет и финансирование беспилотников-перехватчиков

Зеленский и Макрон обсудили поставки ракет и финансирование беспилотников-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил поставки ракет и финансирование беспилотников-перехватчиков для противодействия российским атакам.

Как передает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети X.

Зеленский подчеркнул, что переговоры охватывали такие вопросы, как ситуация на фронте и неотложные потребности Украины в обороне, в том числе укрепление противовоздушной обороны.

“Я хотел бы особо отметить нашу договоренность о подготовке пилотов для истребителей Mirage - Франция готова подготовить дополнительное количество пилотов на дополнительных самолетах”, - отметил он.

По словам Зеленского, они также скоординировали дальнейшие политические шаги. "Вместе с нашими американскими партнерами мы работаем над тем, чтобы Россия почувствовала реальное глобальное давление", - написал украинский лидер.