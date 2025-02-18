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Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева

Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном безопасность Украины и Европы, а также гарантии, которые помогут достичь устойчивого мира.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 03:07
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном безопасность Украины и Европы, а также гарантии, которые помогут достичь устойчивого мира.

Как передает Report, об этом сообщил Офис президента Украины.

Сообщается, что 17 февраля Макрон проинформировал Зеленского о встрече европейских лидеров в Париже. Темой обсуждения стала глобальная ситуация, включая безопасность в Европе и поддержку Киева.

Лидеры двух стран подтвердили необходимость "надежных и сильных гарантий безопасности", отметив, что любые решения в духе "хрупкого перемирия" могут быть "лишь очередным обманом России и началом новой войны".

Макрон также проинформировал Зеленского о своих переговорах с другими лидерами и подчеркнул важность координации усилий для достижения устойчивого мира. Президенты договорились поддерживать постоянный контакт. "Этого можно достичь только благодаря сильным гарантиям безопасности", – отметила пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Makron Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə ediblər

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