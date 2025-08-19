Зеленский и Кошта обсудили итоги заседания Европейского совета

О нас

19 августа 2025 г. 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Антониу Кошта обсудили результаты прошедшего заседания.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в социальных сетях.

"Разговаривал с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Только что он провел заседание Евросовета, посвященное итогам наших переговоров с европейскими коллегами и президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в Вашингтоне. Мы сделали важный шаг для завершения этой войны и обеспечения безопасности для Украины и всей Европы. Надежные гарантии безопасности для Украины, которые будут работать, - это главное достижение совместной работы всех партнеров и, прежде всего, украинской храбрости, которая защитила нашу независимость", - написал он.

Стороны также обсудили подготовку Евросоюзом нового, 19-го пакета антироссийских санкций. Зеленский отметил, что давление на Москву должно продолжаться до тех пор, пока она не предпримет реальных шагов к прекращению войны. Отдельное внимание в разговоре было уделено вопросу продвижения Украины на пути к членству в ЕС и важности единства всех 27 стран союза в этом процессе.

Версия на азербайджанском языке Zelenski və Koşta Avropa Şurasının iclasının nəticələrini müzakirə edib

