Зеленский и Стармер обсудили итоги переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Зеленский и Кир Стармер обсудили итоги переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером итоги переговоров с российской делегацией в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил Владимир Зеленский в социальных сетях.

"Очень содержательный и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Поблагодарил за лидерскую роль Великобритании в формате "Рамштайн" и за новые санкции против России. Москва должна ощущать цену своей агрессии - так, как она того заслуживает. Эта работа будет продолжаться. Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула необходимость прекращения огня и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы внутренней реформы в Украине. Зеленский проинформировал о подготовке законопроекта, направленного на усиление системы правопорядка и обеспечение независимости антикоррупционной инфраструктуры. Стармер предложил содействие со стороны британских экспертов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.