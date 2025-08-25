О нас

Зеленский и Келлог обсудили шаги, которые могут стимулировать РФ к реальным переговорам

Зеленский и Келлог обсудили шаги, которые могут стимулировать РФ к реальным переговорам Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.
Другие страны
25 августа 2025 г. 22:06
Зеленский и Келлог обсудили шаги, которые могут стимулировать РФ к реальным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в телеграм-канале по результатам встречи.

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, призвать их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил США и президента Дональда Трампа за настроенность достичь реального мира.

"Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил президент.

В то же время, он добавил, что саммит в Вашингтоне был демонстрацией настоящего единства между Европой и Америкой. "Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой", - сообщил Зеленский.

По его словам, ожидается, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности.

Кроме того, Зеленский и Келлог обсудили гуманитарный трек. Украина надеется, что США, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех украинских детей на родину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski və Kelloq Rusiyanı real danışıqlara sövq edə biləcək addımları müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi