Зеленский и Келлог обсудили шаги, которые могут стимулировать РФ к реальным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом.
Как передает Report, об этом украинский лидер написал в телеграм-канале по результатам встречи.
"Обсудили, как можем повлиять на россиян, призвать их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил США и президента Дональда Трампа за настроенность достичь реального мира.
"Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил президент.
В то же время, он добавил, что саммит в Вашингтоне был демонстрацией настоящего единства между Европой и Америкой. "Украина, как и всегда, объединяет мир. Мы ценим готовность США быть частью архитектуры безопасности для Украины, и наши команды активно занимаются ее наработкой", - сообщил Зеленский.
По его словам, ожидается, что в ближайшее время будут определены ключевые основы безопасности.
Кроме того, Зеленский и Келлог обсудили гуманитарный трек. Украина надеется, что США, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех украинских детей на родину.