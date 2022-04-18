Зеленский и глава МВФ обсудили послевоенное восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стало послевоенное восстановление страны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стало послевоенное восстановление страны.

Как передает Report, об этом написано в Twitter украинского лидера.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению", - отметил глава государства.

По его словам, уже есть четкие планы по этим вопросам, а также видение перспектив. Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и МВФ впредь будет плодотворным.