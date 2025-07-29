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Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины

Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, с которой обсудил европейскую интеграцию Украины.
Другие страны
29 июля 2025 г. 18:44
Зеленский и Фредериксен обсудили евроинтеграцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, с которой обсудил европейскую интеграцию.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

"Конечно, мы говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера. Сейчас Дания председательствует в Совете ЕС. Нам нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения", - сообщил Зеленский.

Он заверил, что со своей стороны Украина делает все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС.

"Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - подчеркнул президент украины.

Также стороны согласовали двусторонние контакты, и - в рамках более широких международных форматов.

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