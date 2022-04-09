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Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева

Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 23:46
Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Украину. В ходе визита он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прошелся по центру Киева.

Как передает Report со ссылкой на Офис президента, Джонсон и Зеленский решили прогуляться по центру Киева, в частности по Крещатику и Майдану Независимости, после переговоров в Офисе президента. Во время прогулки они пообщались с прохожими украинцами.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном состоялась уже под мирным украинским небом", - написал Зеленский на странице в Facebook.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Conson Kiyevin mərkəzində gəzintiyə çıxıblar

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