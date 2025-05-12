Зеленский хотел бы присутствия Трампа на переговорах в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы присутствия президента США Дональда Трампа на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта15 мая в Стамбуле.

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы присутствия президента США Дональда Трампа на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта15 мая в Стамбуле.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня - достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны. Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея", - заявил он.

Ранее Трамп заявил, что может отправиться в Стамбул, если это будет полезно для переговоров по урегулированию конфликта.