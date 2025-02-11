Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предложить России прямой обмен территорий, часть Курской области в обмен на украинские территории, находящиеся под контролем оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предложить России прямой обмен территорий - часть Курской области в обмен на украинские территории, находящиеся под контролем оккупантов.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в интервью The Guardian.

“Мы обменяем одну территорию на другую”, - отметил Зеленский, добавив, что пока не определено, какую именно часть оккупированных земель Украина потребует взамен.

По его мнению, каждая украинская территория имеет свою ценность, и окончательное решение по обмену будет приниматься в процессе переговоров.

Напомним, что с августа прошлого года ВСУ ведут активные боевые действия в Курской области. Зеленский ранее подчеркивал, что успех Курской операции может стать важным аргументом в переговорах с Россией, особенно для стран Глобального Юга, которые ранее считали РФ “непобедимой”.