Зеленский: Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о российских ударах и наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства", - сказал украинский президент.

Он обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение войны.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение", - сказал В.Зеленский.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.