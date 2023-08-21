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Зеленский: Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16

Зеленский: Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16 Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.
Другие страны
21 августа 2023 г. 22:44
Зеленский: Греция будет тренировать украинских пилотов на F-16

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом несколько приоритетных тем. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о российских ударах и наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства", - сказал украинский президент.

Он обсудил с премьером Греции оборонные потребности Украины и назвал конкретные вещи, которые могут ускорить завершение войны.

"Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это предложение", - сказал В.Зеленский.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Yunanıstan ukraynalı F-16 pilotlarına təlim keçəcək"

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