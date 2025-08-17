Зеленский готовится к встрече с Трампом

О нас

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с лидером США Дональдом Трампом.
17 августа 2025 г. 08:59
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с лидером США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Встреча лидеров Украины и США назначена на понедельник, 18 августа 2025 года.

"Готовимся к встрече в понедельник с Президентом Трампом. Благодарен за приглашение. Важно, что все соглашаются, что нужен разговор именно на уровне лидеров, чтобы выяснить все детали и определить, какие шаги необходимы и сработают", - написал он.

Sky News отметил, что встреча станет первым визитом Зеленского в Белый дом после спора, возникшего во время его встречи с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Венсом в Овальном кабинете в конце февраля.

Версия на азербайджанском языке Zelenski Trampla görüşə hazırlaşır

