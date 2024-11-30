Зеленский готов к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" НАТО.

Как передает Report , об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро", - сказал он.

"Факт, что это решение, чтобы остановить горячую фазу войны, потому что мы можем дать членство в НАТО части, которая под нашим контролем", - сказал Зеленский, уточнив, что после этого он намерен работать над возвращением территорий "дипломатическим путем". По его словам, Украина такое предложение ранее не рассматривала лишь потому, что никто не предлагал этого официально.