Зеленский: Главная цель – положить конец войне в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перспективы завершения войны в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перспективы завершения войны в следующем году.

Как сообщает Report , об этом украинский лидер написал в соцсети X.

Зеленский подчеркнул, что "благодарен президенту Трампу за его решимость, и это именно то, что может помочь". Он также отметил, что сейчас Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем.

"Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе", – подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что никто, кроме России, не хочет войны: "Мир должен быть нашим общим успехом - Украины, США, Европы и всех наших партнеров".