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Зеленский: Ежедневно на Донбассе гибнут до 100 украинских военных

Зеленский: Ежедневно на Донбассе гибнут до 100 украинских военных Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.
Другие страны
2 июня 2022 г. 23:04
Зеленский: Ежедневно на Донбассе гибнут до 100 украинских военных

Ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на международном форуме по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Он отметил, что на Харьковском направлении есть сегодня "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

"До 100 человек на востоке государства, где Россия собрала все свои войска на сегодня, все, что у них есть, – на востоке государства до 100 человек гибнет сегодня ежедневно. И около нескольких сотен человек - 450-500 человек даже иногда бывает - раненых ежедневно. Это на востоке нашего государства. Там идет битва, битва именно за ценности", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что все должны осознать, что после деоккупации Киевской области и некоторых областей нашего государства, война продолжается и сотни семей не дождутся своих близких. "Ежедневно. И поэтому это для нас большой, большой вызов", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что верит в победу, и отметил необходимость помощи всех стран для победы в войне с Россией.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Donbasda hər gün 100-ə qədər ukraynalı əsgər ölür”

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