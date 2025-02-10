Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву 2 млрд долларов.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву 2 млрд долларов.

Как передает Report , об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Только что была встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Это о поддержке - еще $2 млрд для Украины, это средства для нашей энергетики, для наших жилищных программ, для инфраструктурных проектов. Благодарен за помощь," - сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ЕИБ профинансирует социальные проекты в Украине на 116,5 млн евро. По данным украинского кабмина, портфель ЕИБ в Украине состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Более 2 млрд евро были выделены с февраля 2022 года.