О нас

Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд

Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву 2 млрд долларов.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 23:58
Зеленский: Европейский инвестбанк выделил Украине $2 млрд

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву 2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Только что была встреча с главой Европейского инвестиционного банка. Это о поддержке - еще $2 млрд для Украины, это средства для нашей энергетики, для наших жилищных программ, для инфраструктурных проектов. Благодарен за помощь," - сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ЕИБ профинансирует социальные проекты в Украине на 116,5 млн евро. По данным украинского кабмина, портфель ЕИБ в Украине состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Более 2 млрд евро были выделены с февраля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном
Сирийские войска ликвидировали базы контрабандистов на границе с Ливаном
11 февраля 2025 г. 00:16
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки
ХАМАС назвал условие для освобождения заложников в назначенные сроки
10 февраля 2025 г. 23:42
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Гватемале превысило 50 человек
Число погибших при падении автобуса в ущелье в Гватемале превысило 50 человек
10 февраля 2025 г. 23:25
Глава Минобороны Израиля обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе
Глава Минобороны Израиля обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по Газе
10 февраля 2025 г. 23:09
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку и двусторонние отношения
Пашинян и Макрон обсудили переговоры с Баку и двусторонние отношения
10 февраля 2025 г. 22:43
ООН не согласна с планом Трампа по принудительному переселению жителей Газы
ООН не согласна с планом Трампа по принудительному переселению жителей Газы
10 февраля 2025 г. 22:37
ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
10 февраля 2025 г. 22:14
Ozon подал иск на $56 млн к владельцу сгоревшего склада в Истре
Ozon подал иск на $56 млн к владельцу сгоревшего склада в Истре
10 февраля 2025 г. 21:59
Жапаров поддержал призыв Маска закрыть Голос Америки и Радио Свобода
Жапаров поддержал призыв Маска закрыть "Голос Америки" и "Радио Свобода"
10 февраля 2025 г. 21:36
Посол: Оттава ответит Вашингтону, если США введут тарифы на сталь из Канады
Посол: Оттава ответит Вашингтону, если США введут тарифы на сталь из Канады
10 февраля 2025 г. 21:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi