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Зеленский: Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок

Зеленский: Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок Битвы, в которых участвуют солдаты КНДР, географически ближе к Давосу ( Швейцарии), чем к Пхеньяну, поэтому Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок.
Другие страны
21 января 2025 г. 18:55
Зеленский: Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок

Битвы, в которых участвуют солдаты КНДР, географически ближе к Давосу ( Швейцарии), чем к Пхеньяну, поэтому Европе необходимо утвердиться как сильный глобальный игрок.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Не забывайте, нет океана, отделяющего европейские страны от России. И европейские лидеры должны это помнить - битвы с участием северокорейских солдат сейчас проходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что еще в прошлом году США открыто заявляли о том, что первым приоритетом в области безопасности для них является Индо-Тихоокеанский регион, вторым - Ближний Восток и Персидский залив и только третьим - Европа. Так было еще при администрации экс-президента Джо Байдена.

"Европа не может позволить себе быть второй или третьей для своих союзников. Европа должна соперничать за ведущее место в приоритетах, союзах и технологическом развитии", - уточнил Зеленский.

Напомним, США являются основным союзником Украины, они передали самое большое количество оружия. Но сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп, объемы поддержки могут сократиться.

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