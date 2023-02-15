Зеленский: Есть хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции

Украинские спасатели спасли женщину из-под завалов в Турции.

Украинские спасатели спасли женщину из-под завалов в Турции.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть сегодня (вчера - ред.) очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши сотрудники ГСЧС", - сказал он.

"Это очень важно - не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!", - подчеркнул Зеленский.