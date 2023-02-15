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Зеленский: Есть хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции

Зеленский: Есть хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции Украинские спасатели спасли женщину из-под завалов в Турции.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 06:24
Зеленский: Есть хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции

Украинские спасатели спасли женщину из-под завалов в Турции.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть сегодня (вчера - ред.) очень хорошая новость от группы наших спасателей, работающих в Турции. На девятый день после разрушительного землетрясения удалось спасти женщину. Ее достали из-под завалов наши сотрудники ГСЧС", - сказал он.

"Это очень важно - не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Türkiyədə çalışan xilasedicilərimizdən çox yaxşı xəbər var”

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