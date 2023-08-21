Зеленский: Если Украина не выстоит, все соседние страны РФ окажутся под угрозой

В случае, если России удастся захватить Украину, от этого пострадают другие европейские государства. Однако Украина выстоит.

В случае, если России удастся захватить Украину, от этого пострадают другие европейские государства. Однако Украина выстоит.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в своем видеообращении к членам парламента Дании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что из-за российской агрессии погибают мирные жители в Украине, разрушаются города и села, при этом РФ открыто говорит, что не ограничится Украиной.

"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир... Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил западные страны, в том числе Данию за военную помощь, в частности за предоставление противокорабельных ракет "Гарпун", 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, танки Leopard, БМП Bradley и дроны.