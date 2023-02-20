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Зеленский: Если мы проиграем, то потеряем все

Зеленский: Если мы проиграем, то потеряем все Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 08:58
Зеленский: Если мы проиграем, то потеряем все

Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tg1.

По словам украинского лидера, российские военные не могут идти дальше, поскольку они уже не так сильны, как раньше.

"Сейчас мы намного сильнее их. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, было нарушено все человеческое, что только может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам", - заявил В.Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy: If we lose, we will lose everything
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Müharibəni uduzsaq, hər şeyi itirəcəyik”

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