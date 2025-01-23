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Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Украине безопасность

Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Украине безопасность Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.
Другие страны
23 января 2025 г. 14:42
Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Украине безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным.

Зеленский также заявил, что для эффективности миротворческие силы, размещенные в Украине, должны включать американские войска. По его словам, "у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реальное сдерживание президента Путина, и любое другое решение рискует создать разногласия внутри альянса НАТО".

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Версия на английском языке Zelenskyy says talks with Putin possible if Trump ensures Ukraine's security

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