Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Украине безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным.

Зеленский также заявил, что для эффективности миротворческие силы, размещенные в Украине, должны включать американские войска. По его словам, "у европейских союзников недостаточно солдат, чтобы создать реальное сдерживание президента Путина, и любое другое решение рискует создать разногласия внутри альянса НАТО".