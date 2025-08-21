Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в нейтральной части Европы или в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил украинский лидер заявил в беседе с журналистами.

"Место встречи: считаем справедливым, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся", - сказал Зеленский.

Говоря о Турции как о месте встречи, президент пояснил, что это страна НАТО и "часть Европы", поэтому Украина не против.

Зеленский исключил возможность встречи в Москве. Он также назвал "спорным" проведение саммита в Будапеште:

"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины".