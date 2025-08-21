О нас

Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции

Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции
Другие страны
21 августа 2025 г. 12:25
Зеленский допускает встречу с Путиным в нейтральной части Европы или Турции

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в нейтральной части Европы или в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил украинский лидер заявил в беседе с журналистами.

"Место встречи: считаем справедливым, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся", - сказал Зеленский.

Говоря о Турции как о месте встречи, президент пояснил, что это страна НАТО и "часть Европы", поэтому Украина не против.

Зеленский исключил возможность встречи в Москве. Он также назвал "спорным" проведение саммита в Будапеште:

"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но она была против поддержки Украины".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП
Тайвань планирует увеличить оборонный бюджет до более чем 3% ВВП
21 августа 2025 г. 12:03
Зеленский: Москва не стремится к переговорам с Киевом для достижения мира
Зеленский: Москва не стремится к переговорам с Киевом для достижения мира
21 августа 2025 г. 12:03
Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод
Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод
21 августа 2025 г. 11:37
Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет
Зеленский: Украина предложила США производство 10 млн дронов в год в течение 5 лет
21 августа 2025 г. 11:25
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,4
21 августа 2025 г. 11:22
В США штат Национальной разведки будет сокращен на 40%
В США штат Национальной разведки будет сокращен на 40%
21 августа 2025 г. 10:57
Доходность долгосрочных гособлигаций в Японии достигла 26-летнего максимума
Доходность долгосрочных гособлигаций в Японии достигла 26-летнего максимума
21 августа 2025 г. 08:03
Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ
Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ
21 августа 2025 г. 07:37
Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности стран Европы гарантии безопасности Киеву
Рубио обсудит с советниками по нацбезопасности стран Европы гарантии безопасности Киеву
21 августа 2025 г. 06:56
Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии
Япония намерена расширять сотрудничество со странами Центральной Азии
21 августа 2025 г. 05:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi