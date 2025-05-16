Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире

Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным прекращение боевых действий в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом он заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Как вы знаете вчера я был в Анкаре. За что выражаю еще раз благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Я был готов на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным будь то в Стамбуле, будь то в Анкаре. Я был готов и полностью завершить этот конфликт. Однако, как вы все видели этого не произошло, поскольку Путин сам не приехал, а лишь направил делегацию", - сказал Зеленский.

По его словам, украинская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле для переговоров с Россией, обладает всеми полномочиями для принятия решений.

"Призываю президента Путина обеспечить свою переговорную группу необходимыми полномочиями, чтобы они могли принимать решение. Война должна наконец завершиться ради будущих поколений", - добавил он.