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Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире

Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире
Другие страны
16 мая 2025 г. 15:47
Зеленский: Делегация Украины на переговорах в Стамбуле готова принимать решения о мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным прекращение боевых действий в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом он заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Как вы знаете вчера я был в Анкаре. За что выражаю еще раз благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Я был готов на переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным будь то в Стамбуле, будь то в Анкаре. Я был готов и полностью завершить этот конфликт. Однако, как вы все видели этого не произошло, поскольку Путин сам не приехал, а лишь направил делегацию", - сказал Зеленский.

По его словам, украинская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле для переговоров с Россией, обладает всеми полномочиями для принятия решений.

"Призываю президента Путина обеспечить свою переговорную группу необходимыми полномочиями, чтобы они могли принимать решение. Война должна наконец завершиться ради будущих поколений", - добавил он.

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Версия на английском языке Zelenskyy: Ukrainian delegation at Istanbul talks ready to make decisions on peace
Версия на азербайджанском языке Ukrayna heyəti İstanbulda sülh barədə qərarlar qəbul etməyə hazırdır

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