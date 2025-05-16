Зеленский: Дания готовит 26-й пакет военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Как передает Report, о результатах переговоров он написал в своем телеграм-канале.

"Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Говорили о продолжении военной поддержки и прямых инвестиций в украинский ОПК. Дания - одна из лидеров в поддержке нашего государства и готовит уже 26-й пакет военной помощи для Украины", - сообщил Зеленский.

По его словам, стороны также обсудили переговоры в Стамбуле, координацию дипломатических усилий с США и европейскими партнерами.

"В июле этого года Дания начнет председательство в Совете ЕС. Мы рассчитываем на поддержку в европейской интеграции и обсудили это во время встречи", - добавил украинский лидер.