Зеленский дал задание послам по усилению санкций против России

Президент Владимир Зеленский обратился к послам Украины и поручил им работать над усилением санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к послам Украины и поручил им работать над усилением санкции против России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер заявил во время обращения к украинским послам.

По его словам, санкции являются еще одним видом оружия против России, поэтому следует работать над их усилением.

"У разных партнеров - разная скорость санкционной политики. Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, колеблется и немного отстает. Есть страны, которые помогают, к сожалению, России обходить санкции, а фактически - продолжать террор на нашей земле", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в странах свободного мира есть компании, производящие критические компоненты для оборонной промышленности и продукцию двойного назначения. Все эти детали попадают в Россию разными путями, несмотря на санкции.

"Принципиальная задача - максимально ограничить производственный потенциал России и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов в Россию", - подчеркнул президент.