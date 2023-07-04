Зеленский: членство Украины в НАТО зависит от Байдена

Членство Украины в НАТО зависит от решения президента США Джо Байдена.
Как передает
Он призвал Байдена "прямо сейчас" пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны.
Украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для страны очень важно получить этот сигнал.
"Он поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат. В Украине понимают, что страну не примут в НАТО до завершения войны, однако украинцам важно чувствовать поддержку союзников в этом вопросе", - добавил президент.
"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", - подчеркнул он.