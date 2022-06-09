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Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде

Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в испанской столице 28-30 июня.
Другие страны
9 июня 2022 г. 20:59
Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в испанской столице 28-30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство EFE.

Сообщается, что правительство Испании в координации с НАТО и другими институтами завершает подготовку к саммиту. Как передает агентство, окончательная программа встречи еще должна быть одобрена альянсом. После этого будет передано приглашение для участия во встрече президента Украины.

Ожидается, что в общей сложности на саммите будет примерно 5 тыс. участников - члены делегаций и различных организаций, журналисты. На встречу должны приехать более 40 международных лидеров: помимо 30 глав государств и правительств стран НАТО, также ожидается присутствие руководителей Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии. На саммит также прибудут руководители европейских институтов.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO-nun sammitində iştirak edəcək

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