Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине

Большинство стран мира считают, что вторая мирная конференция по Украине не принесет результатов, если она пройдет без участия России.

Большинство стран мира считают, что вторая мирная конференция по Украине не принесет результатов, если она пройдет без участия России.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не достигнем важных результатов. Поскольку весь мир хочет, чтобы они сидели за столом переговоров, мы не можем быть против", – сказал он.

Напомним, что 15 июля на пресс-конференции Зеленский уже говорил, что представители России должны присутствовать на второй конференции по Украине, который планируется к проведению в ноябре.