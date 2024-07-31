О нас

Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине

Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине Большинство стран мира считают, что вторая мирная конференция по Украине не принесет результатов, если она пройдет без участия России.
Другие страны
31 июля 2024 г. 23:23
Зеленский: Большая часть мира хочет видеть Россию на втором саммите по Украине

Большинство стран мира считают, что вторая мирная конференция по Украине не принесет результатов, если она пройдет без участия России.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, иначе мы не достигнем важных результатов. Поскольку весь мир хочет, чтобы они сидели за столом переговоров, мы не можем быть против", – сказал он.

Напомним, что 15 июля на пресс-конференции Зеленский уже говорил, что представители России должны присутствовать на второй конференции по Украине, который планируется к проведению в ноябре.

Первый мирный саммит по Украине прошел 15-16 июня 2024 года в швейцарском Бюргенштоке без участия РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Dünya Rusiyanı II Sülh Sammitində görmək istəyirsə, buna qarşı çıxa bilmərik

Другие новости из категории

NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
NYT: Хаменеи отдал приказ о прямом ударе по Израилю
31 июля 2024 г. 23:41
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%
31 июля 2024 г. 23:10
Маск согласился на бой с Мадуро
Маск согласился на бой с Мадуро
31 июля 2024 г. 22:57
В Канаде задержали двух мужчин, планировавших теракт в Торонто
В Канаде задержали двух мужчин, планировавших теракт в Торонто
31 июля 2024 г. 22:41
Парламент Турции проведет экстренное заседание
Парламент Турции проведет экстренное заседание
31 июля 2024 г. 21:55
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с убийством Хании
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН в связи с убийством Хании
31 июля 2024 г. 21:17
Суд в Кении признал ряд введенных ранее налогов неконституционными
Суд в Кении признал ряд введенных ранее налогов неконституционными
31 июля 2024 г. 20:58
Армянские таможенники обнаружили около 900 наркотических таблеток в посылке из Франции
Армянские таможенники обнаружили около 900 наркотических таблеток в посылке из Франции
31 июля 2024 г. 20:48
Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16
Bloomberg: Украина получила первую партию истребителей F-16
31 июля 2024 г. 20:11
Почти половина опрошенных жителей ФРГ выступает против размещения американских ракет
Почти половина опрошенных жителей ФРГ выступает против размещения американских ракет
31 июля 2024 г. 19:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi