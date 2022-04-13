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Зеленский: Более полумиллиона украинцев принудительно депортированы в Россию

Зеленский: Более полумиллиона украинцев принудительно депортированы в Россию Более 500 тысяч граждан Украины были принудительно вывезены в Россию. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 14:40
Зеленский: Более полумиллиона украинцев принудительно депортированы в Россию

Более 500 тысяч граждан Украины были принудительно вывезены в Россию. Их депортируют в отдаленные регионы РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к парламенту Эстонии.

"На сегодня уже более 500 тысяч украинцев принудительно перемещены. Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты взяли целью вывезти весь Таллин. Целый город. Это - как треть всех ваших граждан", - заявил Зеленский.

По словам президента, в России у украинцев забирают документы, мобильные телефоны и личные вещи. Бывают случаи, когда родителей разлучают с детьми. Их планируют передать на незаконное усыновление в российские семьи.

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