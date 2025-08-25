Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце этой недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и Россией по мирному урегулированию конфликта.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский также сообщил, что сегодня встретится со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, чтобы обсудить будущую встречу с российской стороной.

"В конце недели будет встреча украинской и американской команд. И сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение тематики развития подготовки по возможной встрече с российской стороной", - сказал он.